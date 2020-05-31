احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت المغنية في تسجيل مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام: “نريد العدالة لجورج فلويد. لقد شهدنا جميعا على مقتله في وضح النهار. نحن محطمون ونشعر بالاشمئزاز”.
وأضافت “أنا لا أتوجه حصرا لذوي البشرة الملونة. سواء كنتم من البيض أو السود أو الخلاسيين أو أي شيء آخر، أنا متأكدة من أنكم تشعرون باليأس من العنصرية الموجودة حاليا في أميركا”.
وأكدت المغنية: “لا يمكننا غض الطرف” عما يحصل، “جورج فرد من عائلتنا (…) لأنه أميركي. لقد شهدنا على الكثير من هذه الجرائم العنيفة من دون أي تبعات”.
وأضافت: “لقد جرى فعلا توجيه تهمة لأحدهم غير أن العدالة لا تزال بعيدة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه وريهانا تطالبان بالعدالة لجورج فلويد الذي قضى في مدينة مينيابوليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.