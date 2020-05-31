نوال الزغبي تحقق أمنية شابة… هذا ما فعلته عبر “تويتر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

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وفي التفاصيل، فقد كتبت الشابة، متوجهة بكلامها الى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قائلة: “يا نوال عيد ميلادي كان من يومين وماعايدتني كنت بتمنى انك تعايدني”.

بدورها ردّت نوال الزغبي على تغريدة الشابة وعايدتها، فكتبت لها: “عيد ميلاد سعيد”.