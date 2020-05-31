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وفي التفاصيل، فقد كتبت الشابة، متوجهة بكلامها الى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قائلة: “يا نوال عيد ميلادي كان من يومين وماعايدتني كنت بتمنى انك تعايدني”.
بدورها ردّت نوال الزغبي على تغريدة الشابة وعايدتها، فكتبت لها: “عيد ميلاد سعيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تحقق أمنية شابة… هذا ما فعلته عبر “تويتر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.