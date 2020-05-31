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واكتفت في منشور نشرته عبر حسابها كتبت فيه، “بكل محبة واحترام، وبانتظار حكم الطلاق في الدعوى المقدّمة مني، أعلن انفصالي عن سعيد الماروق والد ابني تيم وابنتي لمار، متمنية على كل المحبين عدم الخوض في التفاصيل حرصاً على العِشرة وعلى مشاعري ومشاعر افراد عائلتي، وإكراماً للمواقف الصعبة التي عايشتها وتعاملت معها بمحبة وإخلاص في الفترة السابقة”.
وشكرت “كلّ من ساندني طوال الفترة الماضية وأطلب من الله الصبر والوعي لأتمكّن من تخطّي هذه المرحلة بسلام، خصوصاً أننا كعائلة تحت الضوء ما جعلني أستعجل إعلان الانفصال لأحمي صورتي وصورة من أحب”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة المخرج سعيد الماروق جيهان الماروق تعلن انفصالها عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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