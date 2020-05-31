كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأضافت، “معمل سلعاتا يللي ما إلو ضرورة بينفرض رغم كل المعارضة إلو تا تكفي السرقات والسمسرات والناس بلا كهربا ببيوتها”. وتابعت، “عن جد صدق المتل: يا فرعون مين فرعنك. قلن فرعنت وما حدا ردّني”. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر إليسا: “عن جد صدق المتل… يا فرعون مين فرعنك قلن فرعنت وما حدا ردّني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.