انفصال الفنان تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي للمرة الثانية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 مايو 2020 07:34 مساءً - مشاركة

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وارتبط عاشور ودارين في بداية العام الماضي بعد قصة حب كبيرة، ولكن دبت الخلافات بينهما وانتهت العلاقة وعادت من جديد في تشرين الثاني من العام الماضي.

وتزوّج عاشور مرة واحدة وانفصل عن زوجته خلال حملها في ابنته الوحيدة أيام، ثم ارتبط بدارين حلمي، لكنه انفصل عنها.

ودارين حلمي، هي ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر العام 2019.

يُذكر أنّ تامر أطلق على آخر ألبوماته الغنائية عنوان “أيام”، وذلك لحبه الشديد لابنته، وتضمّن الألبوم 10 أغنيات.