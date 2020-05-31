ابنة رجاء الجداوي توضح تطورات الحالة الصحية لوالدتها في الحجر الصحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد مرور 7 أيام لنقلها للحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية بعد إصابتها بكورونا.

أميرة قالت في تصريحات صحفية، إن الحالة الصحية لوالدتها أمس السبت لم تكن في أفضل حال، مؤكدة ننتظر الأسبوع القادم، وسنتحدث عن تفاصيل حالتها الصحية إن شاء الله، وطالبت محبي الفنانة بالدعاء لها كي تتخطى هذه المحنة.

وظهرت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة برجاء الجداوي إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد 19). وتتواجد الفنانة رجاء الجداوي حاليًا في الحجر الصحي بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد ثبت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا وتم نقلها لمستشفى العزل بالإسماعيلية وأكد الأطباء المعالجين لها عن تحسن حالتها الصحية وأنها تتواجد في غرفة عادية ولا تحتاج لجهاز تنفس.

والمشكلة التي تعاني منها الفنانة رجاء الجداوي خلال فترة الحجر الصحي هو ارتفاع درجات حرارتها بين الحين والأخر.

رجاء الجداوي، شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “لعبة النسيان”، وهو من سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.