كيلي جينر خوفي على ابنتي تزايد بعد مقتل جورج فلوريد

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
سلطت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، الضوء على وفاة المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلوريد الذي قتلته الشرطة الأمريكية والذي أثار مقتله غضب العالم، مؤكدة أنها مدمرة منذ رؤيتها الفيديو الخاص به وأن خوفها على ابنتها تزايد.
أصغر مليارديرة عصامية، كتبت عبر حسابها بموقع “انستجرام” قائلة: منذ أن شاهدت مقاطع من فيديو مقتل جورج فلويد في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأنا مدمرة تمامًا، لم أتمكن من إخراج وجهه وكلماته من ذهني.. لن أختبر أبداً شخصياً الألم والخوف الذي يعاني منه الكثير من السود في جميع أنحاء البلاد كل يوم ، لكنني أعلم أنه لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف ولا يستحق أحد الموت مثل جورج فلويد والعديد من الآخرين.
وتابعت النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عاما: نتعامل حاليًا مع وباءين مروعين في بلدنا، ولا يمكننا الجلوس وتجاهل حقيقة أن العنصرية هي واحدة منهما.. أخشى على ابنتي وآمل في مستقبل أفضل لها.. ينفطر قلبي على عائلة جورج فلويد وأصدقائه”.
كيلي جينر أختتمت كلامها قائلة : لا تدع اسمه ينسى. استمر في المشاركة ، واصل المشاهدة ، واستمر في التحدث ، لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها أن نجتمع للمساعدة في إحداث هذا التغيير والوعي اللذين تشتد الحاجة إليهما. ارقد بسلام ، جورج فلويد”.
وأرفقت العارضة الشهيرة في رسالتها المؤثرة مع كلمات مقتبسة من الزعيم والناشط الأمريكي مارتن لوثر كينج قائلة : يأتي وقت يكون فيه الصمت خيانة.
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