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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
قدمت النجمة والممثلة الأمريكية سارا سيلفرمان، التحية و الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والذي يتواجدون في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء كورونا ” covid19 ” الذي يهدد العالم.
والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة العالمية سارا و مساعدتها آني سيجال و ذلك من خلال الخبط علي الأواني، وهي الحركة المتكررة التي ظهرت بها سيلفرمان البالغة من العمر ( 49 عاما ) عدة مرات منذ منتصف شهر مارس الماضي.
وظهرت سارا سيلفرمان بعد من الصور التي سجلتها عدسات المصورين بإطلالة جمعت بين البساطة والاناقة، حيث ارتدت بنطلون “مموه” و “تي شيرت” ذو تصميم بسيط حمل عبارة ” Love Your Mother ” و هو من مجموعة تصميمات دار أزياء ” The Bee & The Fox” ووصل سعره الي 27 جنية إسترليني فقط .
والجدير بالذكر أن سارة سيلفرمان، قد قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تنوعت بين سينمائية و تليفزيونية، ومن أبرز هذه الأعمال: ” Out There” و “The League ” و” A Million Ways to Die in the West ” و ” And Punching theClown ” و ” The Book of Henry ” و ” Battle of the Sexes “، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر سارا سيلفرمان تحي العاملين بالقطاع الطبى لمواجهة كورونا بهذه الطريقة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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