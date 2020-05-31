سارا سيلفرمان تحي العاملين بالقطاع الطبى لمواجهة كورونا بهذه الطريقة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قدمت النجمة والممثلة الأمريكية سارا سيلفرمان، التحية و الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والذي يتواجدون في الخطوط الأمامية للتصدي لوباء كورونا ” covid19 ” الذي يهدد العالم.

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة العالمية سارا و مساعدتها آني سيجال و ذلك من خلال الخبط علي الأواني، وهي الحركة المتكررة التي ظهرت بها سيلفرمان البالغة من العمر ( 49 عاما ) عدة مرات منذ منتصف شهر مارس الماضي.

وظهرت سارا سيلفرمان بعد من الصور التي سجلتها عدسات المصورين بإطلالة جمعت بين البساطة والاناقة، حيث ارتدت بنطلون “مموه” و “تي شيرت” ذو تصميم بسيط حمل عبارة ” Love Your Mother ” و هو من مجموعة تصميمات دار أزياء ” The Bee & The Fox” ووصل سعره الي 27 جنية إسترليني فقط .

والجدير بالذكر أن سارة سيلفرمان، قد قدمت عددا من الأعمال الفنية التي تنوعت بين سينمائية و تليفزيونية، ومن أبرز هذه الأعمال: ” Out There” و “The League ” و” A Million Ways to Die in the West ” و ” And Punching theClown ” و ” The Book of Henry ” و ” Battle of the Sexes “، وغيرها.