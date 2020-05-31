عمرو محمود ياسين يرد على منتقدي غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري عمرو محمود ياسين، على منتقدي غياب الفنانين عن جنازة الفنان حسن حسني، و الذي رحل عن عالمنا يوم السبت 30 مايو بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

عمرو محمود ياسين، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “احتار الوسط الفني ماذا يفعل.. يعمل اللي يعمله المهم يتحط عليه.. إذا الناس راحت يقولك كوسة، اشمعني الفنانين بيحضروا الجنازات، وإذا مرحوش يبقوا غدارين وأندال”.

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وأضاف: “المقارنة بين الجنازة النهاردة وبين شغل رمضان غلط، لأن الأيام اللي إحنا فيها مختلفة عن أيام التصوير. لأن الكام يوم اللي فاتو الأرقام تخطت الألف لأول مرة بالإضافة إن كل واحد فينا بدأ يسمع عن حالات في دائرته المقربة جدا”.

وتابع: “الوفاة أعلن عنها في ساعة متأخرة من الليل، وفي ناس أصلا مش بالقاهرة.. وحكاية المقارنة بجنازات ناس تانية أقاربهم مهمين في الفن. برضه ظالمة.. طيب الله يرحمه هيثم ذكي لما توفى كل الناس راحت، رغم إنه ملوش أي شخص مهم في المهنة دلوقتي.. والأمثلة كثيرة جدا.. وكل جنازة ولها ظروفها.. يا ريت نبطل جلد للوسط الفني، هو الوسط ده هو ملطشة السوشيال ميديا.. وأكبر دليل لو الفنانين راحوا هيتقال كوسة واشمعنى.. ولو مرحوش يبقوا غدراين ولاد ستين.. الله يرحم موتانا جميعا”.

يذكر أن جنازة الفنان حسن حسني، تم تشييعها على طريق مصر الفيوم وذلك وسط حضور محدود لنجوم الفن ومنهم سعد الصغير ومنير مكرم، ووسط حضور أقاربه الذين التزموا بالإجراءات الوقائية.