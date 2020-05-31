وفاة الفنان السوداني الهادي الصديق في حادث

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا الفنان السوداني الهادي الصديق، عن عمر يناهز 72 عامًا، في أحد مستشفيات الخرطوم، وذلك إثر تعرضه لحادث سير في وسط السودان.

نعي الاتحاد العام للمهن الدرامية السوداني، الفنان الراحل والذي جاء فيه: “ينعي فيه ذوقه وأدبه وجمال معذره وحسن حديثه وتضحياته من أجل ارتقاء المهن الدرامية، وقد قدم الكثير من الأعمال المسرحية وسكب عرقه تليفزيونيا”.

الهادي الصديق، يعد أحد أبرز أعمدة الدراما في السودان، وبدأ مسيرته الفنية عام 1965، ولمع نجمه في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، شارك في عدة أعمال، بينها: “الدهباية”، “ليلة رهيبة”، “أيادي القدر”، و”صرخة في وادي الصمت”.

كما قدم مسلسل بعنوان “دكين” عام 1997، استقى أحداثه من واقع الحياة السودانية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.