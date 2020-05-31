عبلة كامل تعلّق على ورقة نعوتها!

متابعة بتجــــــــرد: زادت شائعات الوفاة التي انطلقت لتصيب عدداً كبيراً من النجوم منهم “الزعيم” عادل إمام والراحل حسن حسني والفنان سمير غانم وغيرهم الكثيرين من النجوم، ولم تفرق الشائعات بين الفنانين الكبار في السن أو حتى الشباب، وكان آخر هؤلاء الفنانين الذين طالتهم شائعات الوفاة الفنانة الكبيرة عبلة كامل، إذ انتشرت أمس (السبت) على صفحات التواصل الاجتماعي، شائعة تفيد بوفاتها.

وخرجت الفنانة الكبيرة عن صمتها، ونشرت عبر موقع “تويتر” تغريدة طمأنت فيها جمهورها حيث كتبت قائلة: “أنا بخير يا جماعة والأعمار بيد الله”.

وتفاعل مع التغريدة عدد كبير من النجوم والجمهور الذين تمنوا لها دوام الصحة والعافية، وكان أول من علق على تغريدتها الفنان خالد الصاوي، الذي كتب قائلاً: “ربنا يديكي الصحة”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان مسلسل “سلسال الدم” الجزء الخامس في عام 2018.

وكانت عبلة كامل، من أوائل الفنانين الذين نعوا الفنان الراحل حسن حسني، الذى وافته المنية أمس (السبت)، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على “تويتر” قائلة: “ألف رحمه ونور عليك يا عم حسن.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.