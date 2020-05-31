حكم جديد لصالح زينة ضد أحمد عز في قضية التوأم

متابعة بتجـــــــرد: أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر قرارا بالزام الممثل ​أحمد عز​ بدفع 800 ألف جنيه بدل مصروفات دراسية لتوأمه من الممثلة المصرية زينة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد أيدت سابقا حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بدفعه ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني “700 ألف جنيه مصري” لطفليه من زينة “زين الدين وعز الدين” كمصروفات مدرسية للتوأم.

من جانبه، قدم معتز الدكر، محامي زينة، حافظة مستندات تحتوي على الأوراق الخاصة بتحريات المباحث عن ثروة عز، والتي قُدرت بـ 12 مليون جنيه، عن دخله من أحد المسلسلات، بالإضافة إلى 20 مليون جنيه أخرين من ظهوره في أحد الإعلانات، بجانب بعض المبالغ التي تقاضاها عن مشاركته في بعض الأفلام والمسلسلات الأخرى.

وأمرت محكمة أول درجة بجلسة 30 اذار (مارس) الماضي بإلزام عز بدفع 30 ألف جنيه استرليني زيادة نفقة لتوأميها، ولكن زينة قدمت طعن بالاستئناف على الحكم الصادر، بسبب أن مبلغ الزيادة لا يتناسب مع دخل مطلقها.