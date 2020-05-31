الخليج 365 - صفوت دسوقىالأحد 2020/5/31 06:52 م بتوقيت أبوظبي
كشفت الإعلامية المصرية آية عبدالرحمن، مذيعة قناة إكسترا نيوز، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".
بدأت آية عبدالرحمن مشوارها المهني بالعمل بالتدريب في ماسبيرو وبالتحديد في راديو مصر لمدة 5 سنوات، وعندما لم تنجح في العثور على فرصة للتعيين داخل ماسبيرو، عملت في قناة "الحدث العراقية"، ثم انتقلت لقناة النهار المصرية ومنها إلى إكسترا نيوز الإخبارية.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة مصرية تعلن إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.