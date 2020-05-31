فن ومشاهير

مذيعة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

الخليج 365 - صفوت دسوقى

الأحد 2020/5/31 06:52 م بتوقيت أبوظبي

كشفت الإعلامية المصرية آية عبدالرحمن، مذيعة قناة إكسترا نيوز، إصابتها بفيروس المستجد.

وكتبت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

Advertisements


بدأت آية عبدالرحمن مشوارها المهني بالعمل بالتدريب في ماسبيرو وبالتحديد في راديو مصر لمدة 5 سنوات، وعندما لم تنجح في العثور على فرصة للتعيين داخل ماسبيرو، عملت في قناة "الحدث العراقية"، ثم انتقلت لقناة النهار المصرية ومنها إلى إكسترا نيوز الإخبارية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة مصرية تعلن إصابتها بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا