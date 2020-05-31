مذيعة مصرية تعلن إصابتها بكورونا

كشفت الإعلامية المصرية آية عبدالرحمن، مذيعة قناة إكسترا نيوز، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

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بدأت آية عبدالرحمن مشوارها المهني بالعمل بالتدريب في ماسبيرو وبالتحديد في راديو مصر لمدة 5 سنوات، وعندما لم تنجح في العثور على فرصة للتعيين داخل ماسبيرو، عملت في قناة "الحدث العراقية"، ثم انتقلت لقناة النهار المصرية ومنها إلى إكسترا نيوز الإخبارية.



