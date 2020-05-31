127 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر المزيد

أعلنت الجزائر، الأحد، تسجيل 127 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9394.

وأكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 653 وفاة، مشيرا إلى تماثل 199 مريضا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 5748.

وتطبق الجزائر حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، هي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.