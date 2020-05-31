127 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر المزيد

الخليج 365الأحد 2020/5/31 08:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الجزائر، الأحد، تسجيل 127 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9394.
وأكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الدكتور جمال فورار، تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 653 وفاة، مشيرا إلى تماثل 199 مريضا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 5748.
وتطبق الجزائر حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات، هي: سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.
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