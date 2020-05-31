الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن إصابتها بكورونا.. وتوجه رسالة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية آية عبد الرحمن إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بعد إجرائها مسحة تحليلية ثبتت إيجابيتها للفيروس التاجي، مطالبة الجمهور بالدعاء لها كي تمر من تلك المحنة.

وأظهرت الرسالة التي تركتها آية عبدالرحمن عبر حسابها على "فيسبوك"، ثقتها في المرور من هذه المحنة وأنها ستنتصر على الفيروس، مؤكدة أنها ستعود أقوى مما كانت وستحكي لجمهورها تجربتها مع الكورونا.

وكتبت آية عبدالرحمن: "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء، مضيفة: "ببلغكم الخبر ده علشان، أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة أن ربنا هيرزقني الشفاء قريبا جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة"، مختتمًة: "هرجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا".

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ومن المعروف أن الإعلامية المصرية آية عبدالرحمن تعمل مذيعة أخبار وبرامج بقناة إكسترا نيوز الإخبارية المصرية، بينما تواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا في ظل ارتفاع كبير في الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأعلنت مصر السبت تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة.

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وقالت وزارة الصحة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 913 حالة وفاة.

وأشارت إلى خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة ، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.