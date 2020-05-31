شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى ببدلة رواد الفضاء خوفاً من كورونا: أنا قررت أنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ساندي، صورة لها وهي ترتدي "بدلة عزل" وقائية للحماية من فيروس كورونا، ونشرت "ساندي"، صورتها وهي تشبه رواد مركبات الفضاء، عبر موقعها على انستجرام، مصحوبة بتعليق "أنا قررت أنزل"، وتفاعل مع ساندى عدد كبير من الجمهور وقال أحدهم: "ده تعقيم ولا تعتيم"، فيما طلبت أخرى استعارة هذه الملابس لتأدية امتحاناتها.

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وكانت المطربة ساندى طرحت ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" والذى يضم 8 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندى فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

جدير بالذكر أن آخر أفلام ساندى فى فيلم "عيش حياتك" مع الفنان سامح حسين، والذى تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى خفيف، حول شخص يجسّد شخصيته سامح حسين يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في نفس مجاله لكنه ناجح عمليا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.