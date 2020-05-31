شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..كاردي بي تدعو للتصويت فى الانتخابات لاتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية كاردي بي العالم بتأكيدها على دعم الاحتجاجات العنيفة ردا على وفاة جورج فلويد ذو الأصول الافريقية " غير المسلح " والذي قتل علي يد أحد ضباط الشرطة في ولاية مينيسوتا هذا الأسبوع ، و ظهر فلويد في لقطات الفيديو المرعبة وهو يقول إنه لا يستطيع التنفس، وقامت كاردي بتشجيع الناس على التصويت في الانتخابات المحلية من أجل التغيير، وهو ما نشره موقع " دايلي ميل " الشهير " .

فقالت كاردي بي البالغة من العمر ( 27 عاما ) في مقطع فيديو قصير أنه بينما هي تشعر بخوف شديد بسبب الاحتجاجات العنيفة وتأمل ألا يصاب أحد ، لكنها سعيدة لأن أصوات الناس ستسمع أخيرا ، وبالرغم من معارضة الكثيرين لهذه الاحتجاجات المنتشرة حاليا بالولايات المتحدة الامريكية إلا ان كاردي شخصيا ليست ضد ذلك علي الاطلاق ، كما دعت الجميع إلى ضرورة التصويت في الانتخابات المحلية والوطنية للتأكد من اتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة.

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم والمشاهير في العالم اعلنوا غضبهم بما مر به جورج فلويد و طالبوا بعدم تجاهل القضية و ضرورة اخذ خطوة حاسمة حتي لا تتكر هذه المآساة و من أبرزهم أوبرا وينفري و بيونسيه و كيم كاردشيان و ريهانا ، وغيرهم.

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كاردي بي