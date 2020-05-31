حسن حسني عن محمد سعد: "موهبة عميقة ولا يزال أمامه الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان حسن حسني، إنه تعاون مع الفنان محمد سعد في كل أفلامه تقريبا، فيما عدا فيلمين، وإنه نصحه بألا يقدم أفلامه الأخيرة التي جمعتهما، لأنها لم تكن بمستوى جيد، لكنه كان يصر، فشارك فيها خوفًا على "زعله"، حسب قوله في حوار أجراه الناقد طارق الشناوي لكتاب "المشخصاتي" ضمن برنامج الاحتفاء بالكوميديان الكبير في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وتابع متحدثًا عن رأيه في محمد سعد "موهبة كبيرة وعميقة، ولا يزال أمامه الكثير، لو قرر تغيير منهجه وقدم الجديد والمختلف، وهو يستطيع ذلك ببساطة لو لديه إرادة".
حسن حسني تعاون مع محمد سعد في أفلام: "حياتي مبهدلة"، "تحت الترابيزة"، "اللبمي 8 جيجا"، "كركر"، "كتكوت" و"بوحة".
رحل حسن حسني عن عالمنا أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية، وتم دفنه في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم.
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