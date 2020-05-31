إليسا: "رأيك حر ولو كان ضدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت المطربة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على البعض ممن لا يتقلون حرية الرأي الآخر في لبنان في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية.

وكتبت: "نحنا لاقطين الحرية من طرفها، ما فينا نكون عم نثور ونطلب الحرية، بس نحنا بنفس الوقت ما فينا نتقبل لما حدا يكون عندو رأي غير عن رأينا، يا بدنا نحترم كل الآراء تا نستاهل نكون ديمقراطيين يا إما ما منستاهل هالديمقراطية، رأيك حر لو كان ضدي".

من ناحية أخرى، انتهت إليسا من ألبومها الغنائي الجديد، والتي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين.