خاص| معتز ولي الدين: حسن حسني فكر بالاعتزال بعد وفاة علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المنتج معتز ولي الدين عن حزنه الشديد، على رحيل الفنان الكبير حسن حسني، الذي غادر عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وقال معتز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ده أبونا قال مرة إنه كان هيعتزل الفن بعد موت علاء، جاتله صدمة، لأنه مربينا من زمان، وخيره علينا وكان تيمة نجاح ليس فقط لعلاء ولكن لكل الشباب اللي طلعوا في الفترة دي".

وأشار إلى أن بعد وفاة علاء، كان حسن حسني يتصل بصورة يومية للاطمئنان على والدتهم، مضيفًا "الله يرحمه رجل له أفضال على عائلتنا، وقف مع علاء في فيلم عبود والناظر وابن عز، وكان بيقول لما بيتفق مع الإنتاج عشان خاطر علاء هعديها، كان راجل جميل".

Advertisements

وحكى معتز كيف وقف لجواره في تجربته بالإنتاج، قائلًا "أول فيلم كنت أنا بعمله أنا وصديقي أستاذ هشام سليمان (اتش دبور) بطولة أحمد مكي، جيت عشان أتعاقد معاه قالي انت عبيط يالا تتعاقد معايا ايه أنا أبوك، شوف عايز إيه، وقف معايا وجاملني في أجره مجاملة غير عادية، وكان مهتم بكل تفاصيل الفيلم عشان يطلع كويس".

كانت "ماجدة" زوجة الفنان حسن حسني، أكدت في شهادتها عنه ضمن كتاب "المشخصاتي" للناقد طارق الشناوي، أنها لم تر زوجها حزينا يومًا كما رأته وقت وفاة ابنته "رشا"، وكذلك وقت وفاة الفنان علاء ولي الدين، إذ لم تجف دموعه عليه لأكثر من 20 يومًا، حسب قولها.

حسن حسني رحل عن عالمنا أمس السبت 30 مايو 2020، تاركًا رصيدًا من الأعمال الفنية المسرحية والتليفزيونية والسينمائية التي رسمت وترسم حتى اليوم بسمة على وجه الجمهور، كما حرص على تقديم أنماطًا متنوعة، وألا يقتصر مشواره على الأعمال الكوميدية فقط.