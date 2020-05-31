هل يقلد محمد إمام "الزعيم"؟.. حسن حسني يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاون الفنان الراحل حسن حسني مع عدد كبير من الفنانين، ووقف إلى جوار شباب في خطواتهم الأولى، حتى أصبحوا نجومًا، ومن بينهم الفنان محمد عادل إمام.

وعن الحديث الدائر حول تقليد محمد إمام لوالده "الزعيم" عادل إمام، قال حسني في حوار نشره الناقد طارق الشناوي، حمل عنوان "المشخصاتي": "الولد بحكم الجينات تخرج منه أشياء مثل أبيه، تذكرك بعادل، إنما هو لا يقلده، أرى أنه يحاول أن يتخذ سكة غير سكة عادل، وهو ده اللي حيمنحه نجاح ووجود خاص في الدائرة الفنية".

وتابع: "هو تشبع بالشاشة أكثر لأنه غاوي فن، بالتالي ركز أكثر مع عادل على الشاشة. محمد دمه خفيف بطبيعته وهذا لصالحه تمامًا"، مضيفًا "عنده قبول لدى الناس وده يكفي في البداية، وبعد ذلك يطور أدواته، وأفلامه تحقق إيرادات، وهذا دليل على أن الناس تحبه بعيدًا عن أنه ابن عادل إمام".

حسن حسني رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، ودُفن في مقابر أسرته بطريق مصر الفيوم، بعد مشوار فني طويل رسم من خلال أعماله الابتسامة على الوجوه، وقدم أنماطًا متنوعة في السينما والتليفزيون وعلى خشبة المسرح، كما لعب دورًا مهمًا في تقديم وجوه شابة للجمهور كنجوم في أعمالهم الأولى.