محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلنت المذيعة الشابة آية عبدالرحمن، أنها أُصيبت بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك". وكتبت آية، مذيعة قناة اكسترا نيوز "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب". وتابعت "وثانيًا إي واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا: محتاجة دعواتكم الصادقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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