رأي حسن حسني في محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في حوار طويل أجراه الناقد طارق الشناوي مع الفنان حسن حسني، لكتاب "المشخصاتي"، الذي أصدره مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين ضمن برنامج تكريم الكوميديان الكبير، تحدث عن رأيه في الفنان محمد هنيدي، ووصفه بكوميديان من الطراز الأول.

حسني قال: "هنيدي دمه خفيف جدا هو الذي أضاف الكثير لمسرحية حزمني يا، وكان أحد أهم أسباب نجاح المسرحية، وهو كوميديان بكل معنى للكلمة".

وتابع: "هبوط وصعود الجماهيرية يخضع لعوامل كثيرة، ليس لدي تفسير سوى أن هنيدي كوميديان من الطراز الأول".

حسن حسني رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت 30 مايو، وشُيعت جنازته من مستشفى دار الفؤاد إلى مقابر أسرته في طريق مصر الفيوم.