محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
"نصلي حتى هالمشاكل اللى بنعيشها تزول"، بتلك الكلمات عبرت الفنانة إليسا عن أمنيتها بعودة الحياة الطبيعية، بعد أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها.
إليسا عبرت عن أمانيها، وكتبت عبر صفحتها بموقع تويتر: "بآخر يوم من هالشهر المبارك، منصلي حتى هالمشاكل اللي عم نعيشها تزول، ونرجع لحياتنا اللي ما منعرف قدي رح ترجع طبيعية، بأوقات الشدة، بيرجع الإنسان لإيمانه أكتر، وإنشالله إيامنا الجاية تكون أحلى".
ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو لغنائها "أنت الطهر يا مريم"، الذي طرحته عام 2017.
إليسا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" من كلمات الشاعرة سهام البشعشاع، وألحان محمد رحيم.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلن عن أمنيتها في آخر أيام هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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