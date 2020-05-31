فيديو..محمد المجذوب يحقق أكثر من 300 ألف مشاهدة بأغنية "ماضي أسود"

تخطى الفنان محمد المجذوب بأغنيته الجديدة "ماضي أسود" أكثر من 350 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

الأغنية من كلمات:محمد حيدر، ألحان وتوزيع:حسام السباعي، ويقول مطلعها"في حكي عني قبلي كتير سمعتيه إني واحد مابيحب ولابينوثق فيه ومقضي لكل

عمري مابستعمل قلبي.

يذكر ان آخر إصدارات المجذوب أغنية "كرامة إمرأة" التي حصلت على أكثر من 3 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، كلمات: علي المولى، ألحان:جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.