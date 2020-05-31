محمد أنور يتضرع إلي الله لرفع وباء كورونا

نشر الفنان الشاب محمد أنور صورة له بالكمامة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام أثناء تواجده داخل سيارته، وقام بالتعليق على الصورة داعيًا الله أن يرفع الوباء. علق محمد أنور قائلًا " ربنا يعدي الأيام دي على خير " . حصلت صورته على إعجاب عدد كبير من جمهوره ومحبيه ومن بينهم النجم فتحي عبد الوهاب وأكثر من 14 ألف شخص أخر، كما تلقى العديد من التعليقات الداعية لرفع الوباء. وأكثر من 14 ألف شخص أخر، كما تلقى العديد من التعليقات الداعية لرفع الوباء. Advertisements الجدير بالذكر أن محمد أنور شارك العام الماضي في مسلسل طلقة حظ مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدي وغيرهم من النجوم.

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