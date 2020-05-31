حصلت الشركة الموزعة AM، لمالكها أيمن منصور، على انضمامها للشراكات الموزعة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية. قال "منصور" في تصريحات صحفية : "شركتي أثبتت النجاح والحمد لله وأصبحت أكبر شركة توزيع أفلام في أمريكا بعد شركة "ديزني" ويونيفرسال وكولومبيا، وهذا شرف كبير لي لأنني المصري الوحيد بينهم". النجاح والحمد لله وأصبحت أكبر شركة توزيع أفلام في أمريكا بعد شركة "ديزني" ويونيفرسال وكولومبيا، وهذا شرف كبير لي لأنني المصري الوحيد بينهم". ويذكر أن الفنان أيمن منصور، يواصل تصوير فيلمه الجديد وأولى بطولاته "The beginning" بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال صيف ٢٠٢٠.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن منصور أول مصري يحصل على أكبر شركة توزيع بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.