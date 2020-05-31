فيديو..موقف محمد حماقي من الحفلات الغنائية "أون لاين" ومصير ألبومه الجديد

صرّح الفنان محمد حماقي في إحدى لقاءاته الخاصة بمناسبة إطلاق إصدار جديد لإحدى شركات المحمول الكبرى، عن مصير أنشتطه الفنية في ظل ظروف العزل المنزلي ومنع الأنشطة الفنية ذات التجمعات الماهيرية الكبيرة للوقاية من وباء كورونا.

أعرب حماقي عن موقفه من ظاهرة الحفلات الغنائية "أون لاين": قائلاً:"تختلف حفلات الـ "أون لاين" عن حفلات الـ"لايف" ذات اللقاء المباشر مع الجمهور، حيث طبيعة الجمهور تختلف باختلاف مكان الحفل، لكن

نوعية الـ"أون لاين" سيشاهدك الجمهور في آن واحد من مكان واحد، فعند تكرار نوعية الحفل لن يكون لديه شغف لمشاهدتها مرة أخرى، لذلك يحتاج الأمر المزيد من التفكير والتخطيط لأننا نعمل في ظروف غير طبيعية.

وتابع قائلاً:"أنا في مرحلة الإعداد للألبوم الجديد، لكن ليس لدي خطة محددة لموعد نزوله خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي

نعيشها، بالإضافة إلى تفكيري في طريقة التواصل مع الجمهور بشكل يناسب هذا الوقت من إلغاء التجمعات والحفلات الغنائية.

يذكر أن آخر إصدارت حماقي الغنائية كانت من خلال أغنية "تعرف بحبك ليه"، التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 5 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:تامر علي، توزيع:تميم، بالإضافة إلى تقديمه لمقطع من أغنية "على قد الشوق" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 700 ألف مشاهدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

Advertisements