بعد وفاتها.. أبرز صور عفاف شاكر مع شقيقتها شادية

تداولت وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة القديرة الراحلة شادية، من والدتها، حيث أعلن خبر الوفاة كل من كمال زادة، رئيس القطاع المالي لمهرجان الجونة، باعتباره أحد أقاربها وحفيدة الراحلة إيمي محمد عاطف، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب زادة معلنًا وفاتها: "انتقلت إلى رحمة الله الفنانة عفاف شاكر، أخت الفنانة شادية، وأخت جدتي وخالة أبويا، نرجو الدعاء، والى الفردوس الأعلى، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".. الحمد لله على كل شيء، والـ٣ أخوات عفاف وسعاد وشوشو - شادية- مع بعض في مكان أحسن".

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ونشرت حفيدة الراحلة صورة لها في فترة شبابها وعلقت عليها: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. لا حول ولا قوة إلا بالله، جدتي الفنانة عفاف شاكر، الشقيقة الكبرى للفنانة شادية، في ذمة الله، البقاء لله، ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب العالمين بالولايات المتحدة الأمريكية".

توفت عفاف شاكر مساء أمس السبت بأمريكا، حيث كانت تقيم هناك، ومن المقرر دفنها في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بجوار

حفيدتها سارة.

ويذكر أن الراحلة من مواليد تركيا واسمها الحقيقي نور الحياة علي آجا، وقد سبقت شقيقتها الصغرى شادية الدخول لعالم الفن، حيث شاركت في فيلم "ملاك الرحمة" عام 1946، بجانب فيلم "أحمر شفايف". كانت السبب في التحاق شادية بالفن، حيث اقترحت على المخرج والمنتج محمد عبدالجواد أن يستمع لصوت شقيقتها التي تمتاز بصوت عذب وجميل، وبالفعل أشاد بها وجعلها تغني في فيلم "أزهار وأشواك" باعتبارها مطربة جديدة.

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ولكن لم تنل الراحلة شهرة كبيرة كشقيقتها، فلم تدم في عالم الفن فترة كبيرة ولكنها ظهرت معها في أفلام عدة منها: الدنيا حلوة، آمال، الحقوني بالمأذون، عيون سهرانة. تداولت بعض المعلومات عنها عقب وفاتها ومنها أنها كانت متزوجة من الفنان الراحل كمال الشناوي، عقب فيلم "غني حرب"، ولكن لم تدم الزيجة إلا ثلاث سنوات فقط.

أبرز صور عفاف شاكر وشقيقتها شادية