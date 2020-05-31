علي ربيع بالكمامة يدعو الله لرفع الوباء

نشر الفنان على ربيع صورة له بالكمامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقام بالتعليق على الصورة مازحًا من الوضع الذي نعيشه جميعًا إثر تفشي فيروس كورونا.

لق ربيع قائلًا: "يا جماعة متشوفولنا زرعة صبار، قشر عنب، أي حاجة اعملوا منها دوا".

وأضاف ربيع داعيًا الله أن يرفع الوباء قائلًا: "ربنا يعدي

الأيام دي على خير".

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جدير بالذكر أن علي ربيع خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل عمر ودياب مع مصطفى خاطر وعدد من نجوم الكوميديا في مصر. المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج معتز التوني.