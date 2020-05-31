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علي ربيع بالكمامة يدعو الله لرفع الوباء

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 نشر الفنان على ربيع صورة له بالكمامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقام بالتعليق على الصورة مازحًا من الوضع الذي نعيشه جميعًا إثر تفشي فيروس

 

 لق ربيع قائلًا: "يا جماعة متشوفولنا زرعة صبار، قشر عنب، أي حاجة اعملوا منها دوا".

 

وأضاف ربيع داعيًا الله أن يرفع الوباء قائلًا: "ربنا يعدي

الأيام دي على خير".

 

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 جدير بالذكر أن علي ربيع خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل عمر ودياب مع مصطفى خاطر وعدد من نجوم الكوميديا في مصر. المسلسل تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج معتز التوني.

 

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