فيلم الأقصر يشارك في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك

يعرض فيلم " الأقصر " للمخرجة زينة درة والمنتج محمد حفظى في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك من يوم 3 وحتى 11 يوليو المقبل، حيث يشارك مع 15 فيلماً آخر في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول

في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.

ويعد الـمهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري أكبر مهرجاناً سينمائياً في أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم حيث تأسس عام 1948.

الجدير بالذكر أن فيلم الأقصر من

تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بـصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.