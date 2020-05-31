تراند اليوم : محمد وزيري يتحدى هيفاء وهبي

كتب: شيرين عصملي

أثار الملحن المصري محمد وزيري جدلاً جديداً بتعليق غامض رداً على إحدى مُعجباته، ونشر وزيري صورة عبر “انستجرام” له، وعلق عليها: “عادي عادي عادي عادي .. ما أنا عادي أهوه”.

فسألته مُتابعة “إذا مظلوم ليش ساكت وليش ما تدافع عن نفسك، ليش ترضى الظلم لنفسك، وإذا ظالم، الله أعلم ما أريد أظلم أحد بس عموما ربي يحفظ الجميع وأعتذر جدا مبدئيا إذا كلامي زعلك.. تحياتي”، فأجابها وزيري: “مش المفروض أدافع عن نفسي.. اللي اتهمني هو اللي يثبت.. البينة على من ادعى”.

ويأتي هذا بعد إعلانه رفع دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية مقدماً مستنداً يدل على ذلك.

وعلى هذا ردت الفنانة من خلال تغريدة نشرتها على حسابها على “تويتر”، وكتبت: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م. و. هو كلام عار عن الصحة وسآتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكراً”.