تراند اليوم : نعيم عيسى: يستعيد ذكرياته الفنية مع الزعيم.. ورصد تفاعله مع “ريا وسكينة”

استعاد الفنان نعيم عيسى، ذكرياته الفنية خلال لقاء ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية extra news، قائلا إنّه شارك في مسرحية “ريا وسكينة” بعد ترشيح المنتج سمير خفاجي له،

والمخرج حسين كمال، وأدى دور “عم جميل”، بائع القماش في المسرحية, فوافق علي الفور , وكان من أفضل الأدوار

التي قدمها , قائلا : ” كنا مجموعة مع بعض يد واحدة وكان شكلنا واحد ومتعاونين مع بعض “.

مع الفنانتين شادية و سهير البابلي ,وذلك بعد انتشار صورتة من داخل المنزل أثناء مشاهدة المسرحية , عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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وأضاف عيسى، أن الجو العام خلال العمل كان أخويا، موضحا أنّ أول مسرحية شارك فيها كانت مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي مع فقرته “مدبوليزم”، بالمشاركة مع يحيى الفخراني وأسامة عباس وغيرهم الكثير.

و عن كواليس عملة لسنوات طويلة مع الزعيم عادل إمام في مسرحية “الواد سيد الشغال”، و التي قدم خلالها دور المأذون , وعرضها في كل بلاد العالم، حتى أنّه سافر مع الزعيم إلى أستراليا لعرضها، و لاقت نجاحا كبيرا في كل الدول ,

لكن الحاجة اللي زعلتني هناك “نسيت شنطتي في أستراليا بكل الهدايا اللي اشريتها لأسرتي، وقدمت شكوى في المطار بعد ما رجعت مصر”, فأدوني مكافأة عوضوني عن الشنطة اللي راحت وفرحت جدا.