تراند اليوم : بالورقة والقلم .. كارمن سليمان بتتحدي جوزها – فيديو

لكسر حالة الملل من الجلوس في المنزل، شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بتحدي طريف.

نشرت كارمن عبر حسابها على Instagram فيديو ظهرت فيه مع زوجها الملحن مصطفى جاد وشقيقتها.

ظهرت كارمن تقف ممسكة بورقة وقبلها شقيقتها التي تسند على ظهرها وترسم على الورقة وبعد ذلك مصطفى جاد، وعلى كل واحد منهم أن يشعر بما يرسمه الآخر على ظهره ويعيد رسمه.

كتبت تعقيبا على الفيديو وطلبت من جمهورها تجربة هذا التحدي.

يذكر أن كارمن طرحت في بداية 2020 كليب جديد بعنوان “بصاتك”، وهي من كلمات سامي علي، ألحان ورؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني.