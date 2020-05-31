تراند اليوم : شاهد.. هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير بفستان بقيمة 19 ألف جنيه

فستان هادئ لافت للأنظار، تألقت به الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في أحدث جلسة تصوير لها، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

فتحات بالصدر وحزام رفيع.. تفاصيل تصميم فستان هيفاء وهبي

الفستان تميز بأنه يحمل اللون الأزرق السماوي، ومزود بـ3 فتحات حول الصدر، وحزام رفيع حول الخصر، فضلا عن أنه فضفاض، ومزود بأكمام طويلة وواسعة، من توقيع دار الأزياء “harithand”.

ويصل سعر الفستان إلى 1200 دولار أمريكي، ما يعادل 19 ألف جنيه مصري، وفقا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي لدار الأزياء.

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع جلسة التصوير، التي تجاوزت الـ130 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: “ملكة جمال يا هيفاء”، و”أكيد بتردي على محمد الوزيري بفوتوسيشن يبين جمالك”.

يشار إلى أن شائعات الحب والارتباط تلاحق هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، في ظل مفاجآت وهدايا ورسائل رومانسية مجهولة، جعلت الثنائي محل الأحاديث والشائعات التي أنهاها “وزيري” بوثيقة تثبت زواجهما، بعدما اندلعت الحرب بينهما، حيث اتهمته الفنانة اللبنانية، بسرقتها والنصب عليها، لتبدأ بينهما حرب كلامية انتهت بوصفها له بلفظ خارج.