جان يامان: أمارس العلاقات مع النساء ولا أخجل.. ماذا عن الممثلات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان التركي جان يامان إثارة الجدل بين الجمهور في كل تصريح يدلي به لوسائل الإعلام وتحديدًا بعلاقاته مع النساء، فلا يتردد في كشف طبيعة علاقاته معهن، ولا يكترث لردود فعل الجمهور وفق قوله.

وآخر تصريحات جان يامان أكد فيها أنه من حقه أن يمارس العلاقة مع النساء؛ لأنه شاب ولديه رغبات، مضيفًا بأن النساء تغريه وهذا أمر طبيعي.

وأوضح أنه يسعى دائمًا للاقتراب من النساء ويمارس العلاقات معهن، ولا ينظر إلى هذا الأمر بتخلف، كما أنه لا يجد الحرج معهن.

وأكمل جان يامان في تصريحاته بأنه لا يدخل العلاقات العابرة، ولا يخون، لذلك يبقى مع الفتاة الواحدة طوال فترة علاقته بها.

وتطرق الفنان أيضًا للحديث عن علاقاته بالممثلات، فقال إنهن صديقاته وزميلاته لكنه يتجنب دائمًا الدخول بأية علاقة عاطفيه مع إحداهن.

Advertisements

ولم يسلم الفنان من الانتقادات والهجوم الذي تعرض له من الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه يقصد إحداث ضجة حتى يبقى اسمه متداولاً بين المتابعين ووسائل الإعلام.

أما البعض الآخر فقد دافعوا عنه ولفتوا إلى أن أغلب الفنانين لديهم التصرفات نفسها ولكن الفرق بينهم وبين جان يامان أن هؤلاء لا يفضلون التحدث عن علاقاتهم، وهو الأمر المختلف عند يامان الذي لا يخجل من ذلك، مشيرين إلى أن تصريحاته طبيعية ولكن ردود الفعل عليها هي من تجعله يتصدر الحديث بين المتابعين ووسائل الإعلام.

وقبل أيام قليلة أكد جان يامان أنه تجمعه بزميلته الفنانة ديميت أوزدمير علاقة صداقة قوية، نافيًا كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلاف بينهما بعد انتهاء تصويرهما مسلسلهما العام الماضي.

وقال: "أنا وديميت صديقان مقربان نحترم ونحب بعضنا كثيرًا ولا نختلف، وكل ما كُتب عن مشاكل حدثت بيننا خلال الشهور الفائتة غير صحيح".

وأوضح: "أحترم هذه الممثلة لأنها طيبة القلب ونظيفة من الداخل كما تمتلك حضورًا آسرًا يمكّنها من جذب كل الأنظار نحوها".