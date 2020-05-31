ريم الشمري تفجر مفاجأة: أمي مصرية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين بسبب فيديو نشرته الكويتية ريم الشمري وهي إحدى الناشطات على "سناب شات"، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين الخدامين في بلادها.

وأثارت الشمري الجدل بعد أن ظهرت في فيديو جديد، قالت فيه إنها من أم مصرية وإنها تزور مصر وتحبها لكن هذا لا يمنعها من الهجوم على المصريين الوافدين في بلدها الكويت، كما أكدت أنها مواطنة كويتية وليست مصرية.

وتداول مغردون عبر تويتر الفيديو باستغراب شديد للمعاداة الكبيرة التي تكنها الشمري للمصريين بالرغم أنها نصف مصرية؛ ما دعا البعض للقول إنها ربما تعاني من مشاكل عائلية واضطرابات جعلتها تحتد على المصريين، فيما قال البعض الآخر إنها فقط تطلب الشهرة ووجدت أسهل طريقة لها.

وقالت الشمري في مقطع الفيديو : "شنو يعني إذا أنا أمي مصرية ، زين أمي مصرية شنو في، مين قال لكم إني ما أحب مصر أنا احب مصر، وطول عمري اروح مصر، أنا وجهت رسالة للناس الي يسبون الكويت، بس مو معناة أن امي مصرية إني اسكت هو يسبون على بلدي صج أمي مصرية بس أنا كويتية من الكويت مو مصرية".

من جانبهم علق مغردون عبر تويتر على مقطع الفيديو المتداول وجاء في التعليقات: "اتوقع البنية عندها مشاكل عائلية ونفسية فجت تطلع حرتها ع السوشال ميديا وجلدت المصريين".

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وقال آخر: "لا حول ولا قوه إلا بالله ازاي متكسفتش من أمها تسمع كلامها أنا كنت زعلان من كلامها بس الان لا واحدة معملتش خاطر لوالدتها هتعمل خاطر لينا".

وقالت ريم الشمري في مقطع فيديو سابق إن هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئًا، مؤكدة أن "الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب"، بحسب وصفها.

وتابعت: "المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم"، مشيرًة إلى أن "العيب على حكومتها الكويتية ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع".

وأضافت: "يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا". وتابعت: "إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم.. اتخسون".