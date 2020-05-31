منزل رياض محرز يتعرض لسطو مسلح.. مسروقات بـ617 ألف دولار وهذه أغربها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفاجأ نجم كرة القدم الجزائري رياض محرز بتعرض منزله لعملية سطو، فقد خلالها لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي مبلغا من النقود والحلي الذهبية فضلا عن 3 ساعات فاخرة، بينما كان أغرب ما سرقه اللصوص من بيته في مدينة مانشستر هو مجموعة من قمصان كرة القدم النادرة.

السرقة وقعت خلال شهر أبريل الماضي لكن لم يكشف عنها في حينها، أما فيما يخص قيمة المسروقات مجتمعة فبلغ نحو نصف مليون جنيه إسترليني (617 ألف دولار) موزعة بين 50 ألفا (61 ألف دولار) نقدا وحلي وقمصان بقيمة 150 ألفا (185 ألف دولار) و3 ساعات يبلغ سعرها نحو 300 ألف (370 ألف دولار).

ويبدو أن اللصوص تتبعوا محرز بعناية قبل التسلل إلى منزله وسرقوا ساعة ظهر بها في بعض الصور الخاصة.

والساعة المذكورة من نوع "ريتشارد مايل"، ويبلغ سعرها زهاء 230 ألف جنيه إسترليني (284 ألف دولار)، وهي مصنوعة من الخامات نفسها التي تصنع منها سفن الفضاء، ومرصعة بالأحجار الكريمة وتشبه الساعة تلك المسروقة قبل نحو أسبوعين من ديلي ألي لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

يشار إلى أن محرز البالغ من العمر 29 عاما انتقل إلى هذا المنزل مؤخرا بعد انفصاله عن زوجته ريتا.

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وازدادت بشكل ملحوظ حوادث السطو على منازل نجوم الدوري الإنجليزي مؤخرا، ففي وقت سابق من شهر مايو الجاري فقد ألي 3 ساعات أثناء اقتحام بيته في لندن، كما تعرض منزل يان فيرتونغن زميله في توتنهام إلى السرقة في مارس الماضي.

وفي شهر يناير، كان منزل مامادو ساخو لاعب كريستال بالاس صيدا للصوص، وفقد اللاعب الفرنسي وقتها مقتنيات بقيمة نصف مليون جنيه إسترليني.

ويلعب رياض محرز لنادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر لكرة القدم كلاعب وسط. سبق له أن لعب في كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.

فاز رياض مع نادي ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015–2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2016. وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2016 من طرف بي بي سي.

واحتل المرتبة السابعة لجائزة الكرة الذهبية من العام نفسه، وفاز كذلك بجائزة أفضل لاعب أفريقي لسنة 2016 من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF. واختير أفضل شخصية رياضية في إنجلترا من طرف مجلس العموم لعام 2016.