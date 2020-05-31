"صفية الروسية" تهين ريم الشمري: صرصار بيتكلم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت المدونة الكويتية ريم الشمري مؤخرًا قائمة الأكثر تداولًا بعد نشرها فيديو اتهمت فيه بالإساءة للوافدين المصريين بعد أن وصفتهم بالخدم ومطالبتها بطردهم خارج الكويت.

وأثارت الشمري ردود فعل واسعة وغاضبة بين الجمهور المصري، وهاجمها العديد منهم بسبب عنصريتها ومُبالغتها بالإساءة التي وصلت حد الإهانة.

وبهذا الصدد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة قيل إنها روسية الأصل تقيم في مصر منذ ما يقارب الـ18 عامًا قالت فيه: "السلام عليكم يا جماعة.. أنا اسمي صفية.. وعايشة بمصر بقالي 18 سنة.. عشان كدة أنا مش قادرة اسكت عايزة اتكلم.. صحيت الصبح النهاردة.. سمعت كدة صوت غريب.. صوت حد بيشتم في المصريين.. لقيت في صرصار بيتكلم.. بصيت البنت دي.. انا نفسي ارد عليها بس انا نفسي امسك لساني قد ما يقدر عشان أنا دكتورة أطفال نفسية وست محترمة مش هبلة زيها.. بس بردو حقولها كلمتين.. انتي يا بت.. انتي مش فاهمة المصريين دول عملوا ايه في بلدك.. ده المصريين لو مشيوا كلهم من البلد انتي مش حتلاقي ولا دكتور".

وأضافت: "انتي مش حتعرفي تعيشي أصلا من غير المصريين في البلد.. أنا عايشة في الغردقة.. تقريبا أصغر مدينة في مصر هي قد بلدك.. أنا شفت في البلد دي كل الجنسيات.. مصر ام الدنيا.. ده الغردقة فيها روس وانجليز والمان وفيها سوريين.. ناس كتير من الدنيا كلها وما حدش قال كلمة وحشة ليهم.. ناس فعلا محترمة.. ارجل ناس في الدنيا هم المصريين.. مش حكلمك في التاريخ انتي بقا عشان صرصارة مش فاهمة ولا بتاريخ ولا باحترام.. ولا في السياسة حتى.. انتي اخرك عشان صرصارة يا شبشب يا بصي جبتلك هدية"، واستعرضت صفية بعدها الهدية وهي عبارة عن دواء قاتل للحشرات وعلقت: "الهدية دي علشان لما تصحي الصبح تكويني فاكرة انتي مين ومكانك فين في الدنيا دي.. اوعي تتكلمي عن المصريين".

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشال ميديا مع الفيديو وأشاد البعض بما قالته صفية، مؤكدين أنها ردت بما يليق بالمدونة ريم الشمري، فيما انتقد آخرون طريقتها.