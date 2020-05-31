تداول صورة لعفاف شاكر قبل وفاتها بساعات.. وهذه أبرز محطات حياتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها من آخر ظهور للفنانة المصرية المعتزلة عفاف شاكر قبل رحيلها بساعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد عفاف شاكر أختًا غير شقيقة للفنانة المصرية الراحلة شادية، ودخل اسمها ضمن دائرة اهتمام الجمهور ودخل ضمن الأكثر بحثًا عبر "غوغل".

وجاءت وفاة عفاف شاكر واسمها الحقيقي نور الحياة علي آغا، عن عمر يناهز 91 عامًا قبل ساعات بعدما أعلنت أسرتها وفاتها بسبب تعرضها لأزمة صحية دون أن يتم ذكر أسباب إذْ نشرت حفيدتها إيمي محمد عاطف نعيًا لها عبر حسابها على "فيسبوك" فقالت: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. لا حول ولا قوة الا بالله جدتي الفنانة عفاف شاكر الشقيقة الكبرى للفنانة شادية في ذمة الله".

وأكدت الأسرة أن دفن عفاف شاكر تم في مقابر المركز الإسلامي في أمريكا وتحديدًا في ولاية كاليفورنيا بجوار حفيدتها سارة، وأكد متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن عفاف شاكر هي أخت للفنانة شادية من الأم فقط مستدلين بأن اسم عفاف شاكر الحقيقي مختلف عن اسم الفنانة شادية واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر.

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وتم تداول صورة أخرى للأسرة وقيل إنها من أحدث تجمع عائلي للأسرة أيضًا وظهرت عفاف شاكر وقد بدت عليها علامات الشيخوخة وكانت مستندة على أحد أفراد العائلة.

ومن أبرز المعلومات التي توفرت عن عفاف شاكر أن والدها علي آغا يعد من عائلة تركية ثرية، وبدأت عفاف شاكر العمل فى الفن قبل شادية، حيث ولدت عفاف شاكر في تركيا وعاشت لفترة في مصر وشاركت في بعض الأفلام ثم انتقلت للحياة في أميركا مع زوجها.

وكان أول ظهور للفنانة الراحلة عفاف شاكر عام 1946 من خلال فيلم "ملاك الرحمة"، ولم تستمر في التمثيل طويلًتا بسبب زواجها من الفنان المصري الراحل كمال الشناوي، ثم انفصلت عنه بعد زواج استمر 3 سنوات فقط وتزوجت عفاف شاكر بعده مرتين ولديها ولدان هما عاطف وعادل.

وشاركت عفاف في 5 أفلام و4 مسرحيات ومسلسل واحد من بينها دورها في فيلم "أحمر شفايف" مع نجيب الريحاني، و"عيون سهرانة" و "آمال" وغيرها، كما شاركت مع أختها شادية في عدة أعمال قبل أن تترك الفن في الستينيات وتتزوج وتهاجر إلى أمريكا، حيث حاولت بعد الانفصال عن كمال الشناوي العودة للفن والتمثيل إلا أن الطلب عليها من المخرجين كان قليلًا.