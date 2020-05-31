هيا الشعيبي تتعرض لحملة انتقادات حادة بعد مهاجمة الوافدين

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"الخليج 365" من بيروت: بعد الفنانتين الكويتين حياة الفهد ومريم الصالح، شنّت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوماً حاداً على الوافدين والأجانب في الكويت بسبب تصرفاتهم خلال أزمة كورونا.

قالت الشعيبي في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع: ”إنها كانت تتمنى أن ترى منظر توديع الأطباء الذي تم في الصين في بلادها أيضا، إلا أن المصيبة ليست بالمواطنين إنما المصيبة بالوافدين والأجانب والمخالفين والمسؤولين عنهم تجار الإقامات“.

وأضافت الشعيبي ”أنها ليست ضد الأجانب والوافدين لكن دولهم أولى بهم في ظل هذه الظروف، لتسببهم بشغل الأسرّة في المستشفيات وحرمان الكويتيين والخليجيين منها“.

وتساءلت عن سبب هذه الحرب ضد الكويت من قبل البعض، دون أن يتم تقديم أي شكر للكويت وحكومتها؟ مضيفة بعبارة مثيرة تجاه الوافدين ”كأن ديرتنا مو لنا، ودولهم اقلعوهم“، لتتسبب بموجة غضب مشابهة للموجة السابقة التي تعرضت لها الفنانة حياة الفهد وبعدها الناشطة ريم الشمري التي ما زالت حديث النشطاء منذ أيام.



