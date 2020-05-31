وفاة الممثل البريطاني مايكل أنغيليس عن عمر 76 عاما

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"الخليج 365" من بيروت: توفي الممثل البريطاني مايكل أنغيليس، المعروف بأداء صوت مسلسل ”توماس آند فريندز“، أمس السبت، عن عمر ناهز 76 عاما، حسب ما أعلنت وكالة أنباء ”برس أسوسيشن“ البريطانية.

وتوفي نجم ”توماس محرك الدبابة“ مايكل أنغيليس فجأة، في منزله وهو برفقة زوجته جينيفر خالاستي.

ولد مايكل في ليفربول، حيث روى بصوته 13 حلقة من برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير ”توماس ذي تانك إنجن أند فريندز“ في بريطانيا من عام 1991 إلى 2012، وتم اختصار اسم البرنامج لاحقا إلى ”توماس آند فريندز“.

قدم مايكل العديد من الأعمال ذات الصلة، فقد اشتهر بأدائه دور أرني في مسلسل الدراما التلفزيونية ”سبتمبر سونغ“ ودور مارتن نيراكوس في المسلسل القصير ”جي بي إتش“، من بين أدوار أخرى.

عرف مايكل -أيضا- بأدواره في الكوميديا ”ذا بيرد بيردز أند لوف“، ومسلسل الدراما التلفزيونية ”بويز فروم بلاكستوف“.

ولعب مايكل -أيضا- دور الشرير في سلسلة Auf Wiedersehen ، Pet، كما لعب دور البطولة إلى جانب نجمة ”بلاكستوف“ آلان إغبون.

تزوج مايكل من الممثلة هيلين وورث خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 2001 وتزوج فيما بعد من زوجته الحالية عارضة الأزياء الويلزية جنيفر خالاستي في عام 2001.

بدأ مسيرته السينمائية في عام 1978 مع ذا بلاك ستوف، وكان آخر أدواره السينمائية في عام 2012، عندما ظهر في Blue Mountain Mystery و First Time Loser .

وكان مايكل الأخ الأصغر للممثل الراحل بول أنغيليس، الذي توفي عام 2009 عن عمر ناهز 77 عاما، واشتهر بول بدور بروس بانرمان في Z-Cars، وظهر مايكل أيضا في Z-Cars،

وكان آخر أدواره التلفزيونية عام 2012 عندما ظهر في فيلم Cop Cop .