بلقيس تتصدر تويتر بوسم "بلقيس اخرسي"

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"الخليج 365" من بيروت: تعرضت المطربة اليمنية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة بلقيس فتحي لانتقادات واسعة، بعد الإعلان عن اختيارها ضمن حملة مجلة “بياجيه/ Piaget” لإلقاء الضوء على النساء الاستثنائيات، لدعم وتمكين استقلالية المرأة حول العالم.

ورفض المنتقدون أن تمثل بلقيس النساء العربيات في هذه الحملة، وذلك بسبب موقفها المسيء من قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب، التي قُتـ.ـلت على يد عائلتها في الضفة الغربية بدعوى الحفاظ على الشرف، حيث تم تدشين وسم بلقيس اخرسي، ليتصدر قائمة الترند سريعًا أمس السبت.

جدير بالذكر أن مجلة “بياجيه” اختارت بلقيس ضمن مجموعة من النساء الناجحات من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، تايوان، إسبانيا، إيطاليا، أستراليا، بريطانيا والشرق الأوسط الذي تمثله.

مع تفاخر بلقيس بكونها الوجه العربي الوحيد في حملة “بياجيه”، اندفع مغردون لإعلان رفضهم لأن تمثلهم في هذه الحملة أو أي حملات أخرى، مذكرين العالم بموقفها من قضية الشابة القتيلة إسراء غريب.

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وكانت بلقيس قد غردت وقت أزمة غريب: “أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت، وتفهمها أنه خطأ، وليس من عاداتنا، وتستر عليها، أفضل من إنك تقـ.ـتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة، الله أعلم بها”.وكانت هذه التغريدة سبب هجوم عنيف على بلقيس وقتذاك، الأمر الذي دفعها إلى حذف كل تغريداتها المتعلقة بهذه القضية، وكتبت: “فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها، لأني كنت متاكدة أنها ستفهم خطأ، يا جماعة اهدوا شوي، أنا أساسا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها، ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريـ.ـمة وحشـ.ـية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائـ.ـم الشرف وتوجب محاسبة القتـ.ـلة”.

وأضافت: “ودايما أشدد على تمكين المرأة وإعطاءها حقوقها.. تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسا ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتـ.ـلهم وفضحـ.ـهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم”.



واعتبر المتابعون أن تغريدات بلقيس تشجع على العنف ضد النساء، وتبرر جريـ.ـمة قتـ.ـل إسراء غريب، وكل جرائـ.ـم الشرف التي يمتلئ بها الوطن العربي.