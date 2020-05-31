إليسا تعلن عن أمنيتها آخر يوم في هذا الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"نصلي تا هالمشاكل اللى بنعيشها تزول"، بتلك الكلمات عبرت الفنانة إليسا عن أمنيتها بعودة الحياة الطبيعية، بعد أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها.

إليسا عبرت عن أمانيها، وكتبت عبر صفحتها بموقع تويتر:"بآخر يوم من هالشهر المبارك، منصلي تا هالمشاكل اللي عم نعيشها تزول، ونرجع لحياتنا اللي ما منعرف قدي رح ترجع طبيعية، بأوقات الشدة، بيرجع الإنسان لإيمانو أكتر، وانشالله إيامنا تكون

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ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو لغنائها "أنت الطهر يا مريم"، الذي طرحته عام 2017.

إليسا طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "قهوة الماضي" من كلمات الشاعرة سهام البشعشاع، وألحان محمدرحيم.