" مي عمر تهنئ "محمد سامي" على نجاح "البرنس".."حلق عاليا بنجاحك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
"حلق عاليا يا حبيبي، مبروك على النجاح" بتلك الكلمات هنأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي، بنجاح مسلسل "البرنس" الذي قام بتأليفه وإخراجه.
مي نشرت صورة لها مع زوجها، وكتبت " مبروك يا حبيبي على النجاح الكبير،بذلت مجهودا كبيرا جدا، أنت تستحق هذا النجاح، حلق عاليا".
مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش.
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