التصويت مستمر.. چومانا مراد أفضل ممثلة دور ثان في استفتاء "الخليج 365" وسهر الصايغ بالمركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجحت الفنانة چومانا مراد، حتى كتابة هذه السطور، في تصدر نتيجة استفتاء موقع الخليج 365، لاختيار الأفضل في رمضان 2020، فئة أفضل ممثلة دور ثان.

وحصلت چومانا على 35% من إجمالي نسبة التصويت، عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وجاءت في المركز الثاني الفنانة سهر الصايغ، بنسبة تصويت 29%، والتي شاركت في رمضان بمسلسلي "النهاية" و"حب عمري"، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنانة رحاب الجمل بنسبة 22%، عن دورها في مسلسل "البرنس".

ولا يزال التصويت مستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..