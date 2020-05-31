محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجحت الفنانة چومانا مراد، حتى كتابة هذه السطور، في تصدر نتيجة استفتاء موقع الخليج 365، لاختيار الأفضل في رمضان 2020، فئة أفضل ممثلة دور ثان.
وحصلت چومانا على 35% من إجمالي نسبة التصويت، عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وجاءت في المركز الثاني الفنانة سهر الصايغ، بنسبة تصويت 29%، والتي شاركت في رمضان بمسلسلي "النهاية" و"حب عمري"، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنانة رحاب الجمل بنسبة 22%، عن دورها في مسلسل "البرنس".
ولا يزال التصويت مستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر التصويت مستمر.. چومانا مراد أفضل ممثلة دور ثان في استفتاء "الخليج 365" وسهر الصايغ بالمركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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