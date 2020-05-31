التصويت مستمر.. "إغلب السقا" أفضل برنامج في استفتاء "الخليج 365" و"رامز مجنون رسمي" بالمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصدر برنامج "إغلب السقا"، الذي قدمه الفنان أحمد السقا في شهر رمضان، صدارة قائمة أفضل برنامج في رمضان 2020، حتى كتابة هذه السطور، في استفتاء موقع الخليج 365 لاختيار الأعمال الفنية والبرامج الأفضل في الشهر الكريم.

وحصل البرنامج على نسبة تصويت، بلغت 57%، وجاء في المركز الثاني برنامج "خلي بالك من فيفي" وقدمته الفنانة فيفي عبده، بنسبة تصويت 18 %، وحصل على المركز الثالث برنامج "رامز مجنون رسمي" قدمه الفنان رامز حلال، محققًا 15% فقط.

ولا يزال التصويت مستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا..