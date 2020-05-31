ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية على البحر

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، استعرضت فيها لياقتها البدنية العالية ورشاقتها حيث أدت بعض الحركات الرياضية وسألت الجمهور إذا يستطيع القيام بنفس الحركة. الجمهور إذا يستطيع القيام بنفس الحركة. علقت ياسمين قائلة "مين يعرف يعمل كدا "، وحظيت الصورة بعدد كبير من الإعجاب وحصلت على قرابة ال5 آالاف إعجاب والعديد من التعليقات. الإعجاب وحصلت على قرابة ال5 آالاف إعجاب والعديد من التعليقات. Advertisements الجدير بالذكر أن ياسمين صبري خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة ثانية" مع أيتن عامر وأحمد مجدي وهبة مجدي وغيرهم العديد من نجوم الفن المصري.

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