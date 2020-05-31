محمد حاتم: محمد رمضان بطل فيلمي الجديد "التحويلة"

أكد الكاتب والسيناريست محمد حاتم على انتهاءه من كتابة فيلمه الجديد "التحويلة"، والمقرر أن يظهر للنور قريبًا عقب الانتهاء من جائحة فيروس كورونا.
وقال الكاتب محمد حاتم، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفيلم من المقرر أن يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه في مسلسله الرمضاني"البرنس" والذي تصدر به المشهد الدرامي لهذا العام.
وأوضح حاتم بأن رمضان هو الأنسب للقيام ببطولة هذا العمل لما يمتلكه من مواهب متعددة في التمثيل والغناء والاكشن، مشيرًا أن الفيلم ينتمي لأفلام الساسبينس والتشويق حول شاب يتعرض لضائقة ماليه تجعلهيتنازل عن حقوقه لصالح شخص مجهول، وتدور الأحداث في جو من الغموض والإثارة إلى أن يتم فضح هذا الشخص المجهول والذي يحمل الكثير من المفاجآت.
محمد حاتم تربطه علاقة صداقة قوية بمحمد رمضان وهذا ما جعله يختاره لثاني أفلامه الروائية الطويلة عقب مشروع تخرجه الأول والذي ظهر للنور عام 2015 شارك فيه النجم محمود حميدة والفنانة منة شلبي، وتم تصويره بالكامل داخل أكاديمية الفنون بالهرم.
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