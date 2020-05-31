مفاجأة الثنائي فضل شاكر ووليد سعد أغنية "غيب" من زمن الفن الجميل

وليد سعد: سعيد بالتعاون مجددا مع فضل شاكر و "غيب" هديتنا إلى الوطن العربي

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة غيب من ألحان الملحن الكبير وليد سعد، منذ 16 ساعة؛ لتشعل مواقع التواصل الإجتماعى ويتصدر اسم فضل شاكر تريند تويتر فى مصر و السعودية.

كما تصدر التريند رقم 14 على يوتيوب

وتقترب مشاهداته على النصف مليون مشاهدة فى أقل من 16 ساعة.

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وأعرب الملحن الكبير وليد سعد عن سعادته بعودته للتعاون مرة ثانية مع النجم فضل شاكر، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي.

يذكر أن فضل شاكر ووليد سعد

ثنائى فنى أكثر من ناجح حيث تعاونا معا في العديد من العلامات الغنائيةالرائعة، بداية من بياع القلوب، لابس وش الطيب، بفكر بالساعات، فاكر لما تقولى نسيتك، نسيت إزاى، من كتر حبى فيك، ليه الجرح، حظك يا قلبى.

وتقول كلمات الأغنية غيب عن عيني لو مرتاح، واعتبره حب وراح، وانساني عن نفسي، مش هانساك، روح مش فارقة عندي كتير جوايا حب كبير، وكفاية اللي انا عشته معاك.